Anekdoot: kipsis jalaga nunn bussis

Nunn on pisarateni liigutatud: "Tänan teid kogu südamest, head noormehed! Issand õnnistagu kõiki teie ettevõtmisi! Mul oli jah, näete, hiljuti selline õnnetus, et astusin vannitoas kogemata seebi peale, libisesin, kukkusin ja väänasin jala välja."

Kui nunn on väljunud, küsib üks punkar teiselt: "Kuule, mis asi see seep on?"