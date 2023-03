Anekdoot: mis ma lehmaga teen?

Sõidab Vasja GAZ-53-ga mööda külavahe teed ja näeb, et mammi kõnnib lehmakesega mööda teeäärt.

Kuna ilm on külmavõitu, peatub Vasja ja küsib:

Vasja vaatab tahavaate peeglisse, et kuidas olukord on, ja näeb, et lehmal ripub keel vasakule poole väljas.