Anekdoot: te tahate proovida kätt börsimängus

Direktor: "Niisiis, noormees, te tahate proovida kätt börsimängus. Ma võin teile selle asja kähku selgeks teha. Kujutage ette, et te ostate paari küülikuid ja panete nad puuri. Varsti on teil puuris kuus küülikut. Te ostate suurema puuri ja olete lühikese ajaga kahekümne jänese omanik. Te ostate uued puurid ja varsti on teil küülikuid üle saja."