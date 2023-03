Anekdoot: hukkunu on alla kukkunud 64.korruselt

Saabub politseipatrull ja tehakse kindlaks, et hukkunu on alla kukkunud 64.korruselt.

"Kuidas see juhtus?"

"Mina tutvusin temaga lennujaamas ja nagu meie pool kombeks, kutsusin ta enda poole. Tema tegi ettepaneku enne poest läbi minna ja sealt midagi joodavat kaasa võtta, nagu nähtavasti nende pool kombeks. Läksimegi kauplusse. Ma tegin ettepaneku osta pudel viskit ja kaks soodavett, nagu meie pool kombeks. Tema võttis kaks pudelit viina ja pudeli portveini, nagu nähtavasti nende pool kombeks. Sõitsime siia minu juurde ja ma jõin 40 grammi, nagu meie pool kombeks. Tema tühjendas pudelid tilgatumaks, nagu nähtavasti nende pool kombeks. Pärast seda ma tegin ettepaneku voodisse minna, nagu meie pool kombeks. Tema tegi ettepaneku veel joodavat tuua, nagu see nähtavasti nende pool kombeks. Siis aga tuli minu mees. Mina tahtsin teda oma mehele tutvustada, nagu see meie pool kombeks. Tema aga hüppas aknast välja, nagu see nähtavasti nende pool kombeks."