Anekdoot: miks te oma meest nii julmalt peksite?!

"Algas see kõik sellest, et ta helistas mulle töö juurde ning kutsus mind kiiresti koju," räägib naine. "Nagu ma uksest sisse sain, rabas ta mul kõik riided seljast, võttis sülle ja viis magamistuppa. Kui ta oli mind voodile pikali pannud ja korraks ka minu peale roninud, kargas ta idiootlikult naerdes voodist üles ning teatas mulle, et tegemist on esimese aprilliga...."