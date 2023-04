Anekdoot: kui ma tulen koju ja müts on viltu peas

"Tänasest alustame uut elu! Lepime kokku teatavates reeglites: kui ma tulen koju ja müts on viltu peas vasaku kõrva peale: kõik on korras, elu on ilus, õhtul armatseme. Kui mina tulen koju ja müts on viltu parema kõrva peale: täielik jama, tuju halb, saad tappa!"

"Kokku lepitud! Minu nõudmised on järgmised: ootan sind trepil. Kui mul on käed risti rinnal, on mul hea tuju, sa saad süüa, õhtul armatseme, kõik on korras! Aga kui sa näed mind seismas trepil käed puusas, on mul ükskõik, mispidi see müts sul viltu peas on, tappa saad igal juhul!!!"