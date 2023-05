Anekdoot: see, kes meest aitab, saab miljon dollarit!

Istus kord vanglas üks väga kuulus aferist.

Ühel päeval sai ta teada, et ühe väga kuulsa miljonäriga on juhtunud liiklusõnnetus, et too vajab väga haruldast gruppi verd ja et see, kes meest aitab, saab miljon dollarit.

Ja sellel aferistil oli just otsitav veregrupp.

Noh, mõtles mees, siin on võimalus raha teha!

Kutsus siis mees valvuri, rääkis asja ära, valvur rääkis vanglaülemaga ja jõudiski aferist lõpuks haiglasse.

Ta pandi miljonäri kõrvale voodile, haigele torgati nõel veeni ja just sedasama hakati ka aferistile tegema, kui too äkki hüüdis:

"Stopp, raha ette!"

"No kuule," ütles arst, "see mees on väga tähtis inimene riigis, ta on väga rikas, nii et ta ei hakka sind petma."

"Ma saan kõigest aru, aga raha ette!"

"Ta on ju teadvuseta ja kui me kiiresti vereülekannet ei tee, ta sureb, tal pole ju mingit põhjust sind petta, ta pole üldse selline inimene, ta on sõnapidaja mees!"