Anekdoot: kogemata eemaldasime vale jala

Mees on arsti juures, mõlemad jalad potisinised.

„Teil on parema jala gangreen, mis vajab kirurgilist eemaldamist!"

„Mul on teile üks hea ja üks halb uudis, kumba soovite esimesena teada?"

„Noh öelge siis esimesena hea uudis," kõlab vastuseks. „Hea uudis on see, et teie haav paraneb hästi!"