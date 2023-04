Anekdoot: kas kellelgi on õnnestunud Eestis raha kõrvale panna?

KÜSIMUS: Kas kellelgi on õnnestunud Eestis elades ja tööd tehes ka midagi kõrvale panna ja head-paremat endale lubada?

VASTUS: Eelmisel kuul lasti mind töölt lahti, pärast viit aastat töötamist... Panin kõik kõrvale. Pangalaenu panin kõrvale, maja Viimsis panin kõrvale, naine läks ise kõrvale (kõrvalmajja Jaagu juurde elama, paneb Soomes kipsi ja jõuab enda majalaenu edasi maksta). Ainuke asi, mida kõrvale pole pannud, ongi raha. Hetkel olen Töötukassa kõrval magamiskotiga, homme äkki saan tõstukijuhi load ära teha. Aga McDonaldsis oli eile säästumenüü, ostsin topeltjuustuka, päris hea oli. Miks küll keegi veel töötab siin, sellest ma aru ei saa, kõik on ära läinud...Isegi aastaajad on hakanud juba riigist põgenema, kevad läks esimesena, suvi on järgmine....