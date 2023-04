Anekdoot: alati, kui me kokku saame, joome koos õlut

“Vabandage väga, ma saan aru, et see ei ole minu asi, aga ma tahaksin siiski teada, miks te tellisite kolm õlut korrraga? Tavaliselt meie kliendid tellivad ühe õlle korraga ja võtavad järgmise alles siis, kui eelmine on joodud…”

“Vaadake, mul on kaks venda. Me elame kõik erinevates linnades ja saame väga harva kokku. Alati, kui me kokku saame, joome koos õlut ja räägime kõigest, mis on vahepeal juhtunud. Ja meil on omavahel kokkulepe, et alati kui keegi meist kõrtsi läheb, tellib ta kolm õlut, et mõelda ka teiste peale, isegi kui nad kohal ei ole.”