Anekdoot: kui me üksteisele närvidele käima hakkame, läheb tema kööki ja mina õue

"Öelge mulle, palun, kuidas see võimalik on? Te olete 70 aastat vana ja te olete ideaalse tervise juures! Mitte midagi ei ole viltu, mitte kunagi pole te haige olnud!"

"Teate, kohe abielludes leppisime kokku, et erimeelsuste korral me ei tülitse... Et kui me üksteisele närvidele käima hakkame, läheb tema kööki ja mina õue..."