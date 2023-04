Anekdoot: kas härra soovib naturaal- või kunstnahast kindaid?

"Just, just, TRUKKIDEGA!"

"No mida kuradit!? Keda te siin mõnitate?!? Andke need kuradi kindad ja ma lähen minema!!!" röögatab mees.

"Palun ärge ärrituge, härra! Me tahame teile müüa konkreetselt just seda, mida te soovite. Et te saaksite maksimaalse naudingu tehtud ostust. Kas te soovite kindaid just selle mantli juurde?"