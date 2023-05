Anekdoot: kas teil oleks veel mõni minut aega, et minuga magada?

Naine vastab: "Vaadake, eile ma rääkisin oma mehele, et meie postiljon peab igasuguse ilmaga iga päev meile ajalehti ja kirju tooma. Jõulud on tulemas, kas me ei peaks teda kord aastaski kuidagi selle eest tänama? Ja mees vastas: "Fuck the postman, give him a dollar!" Aga hommikusöök- see oli minu idee!!!"