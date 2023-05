Anekdoot: kas te oleksite nõus kohaliku kogukonna hüvanguks annetust tegema?

Nad märkasid, et linna kõige edukam advokaat pole kunagi andnud sentigi heategevusele, ning helistasid talle.

Töötaja: "Vabandage, me oleme märganud, et et pole andnud sentigi heategevusele. Kas te oleksite nõus kohaliku kogukonna hüvanguks annetust tegema?"