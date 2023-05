Anekdoot: saarele tuli elama mees, kellel juba 8 last

Paraku ei õnnestunud võimudel kuidagi veenda naisi kasutama eostamisvastaseid tablette. Seepärast otsustati koondada jõud sellele, et mehed harjusid kasutama preservatiive.

Saarele tuli elama mees, kellel juba 8 last. Arst selgitas mehele pikalt-laialt, et kui ta kasutab kondoomi, siis pole karta, et lapsi juurde tuleb.