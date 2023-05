Anekdoot: mida te Jumalalt palute?

"Vabandust, härra, minu nimi on Rebecca Smith, ma olen CNNist. Mis teie nimi on?"

"Seitsekümmend aastat!? See on hämmastav! Öelge mulle, mida te Jumalalt palute?"

"Ma palun, et oleks rahu kristlaste, juutide ja moslemite vahel. Et poleks sõdu ja vihkamist inimeste vahel. Ma palvetan, et meie lapsed kasvaksid turvaliselt üles inimesteks, kes armastavad üksteist ja on vastutustundlikud ning vastutavad ka oma tegude eest. Ma palun Jumalat, et poliitikud räägiksid alati tõtt ja et nad seaksid rahva huvid isiklikest kõrgemale...