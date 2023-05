Anekdoot: neli Nokia inseneri

"No nendega ei sujunud seks kohe kuidagi! Esimene oli grupi manager ja ta ainult jaksas rääkida grupitöö eelistest. Teine oli müügimanager ja ta rääkis terved pikad õhtud ainult sellest, kui hea ja tore kõik kunagi olema saab, kuid tegudeni ei jõudnud kunagi. Kolmas oli tootetestija, kes karjus hüsteeriliselt, et küll see nüüd kohe tõuseb, küll see nüüd kohe... Ja neljas, vat see oli viimane tilk minu kannatuste karikasse! Ta oli tarkvara insener, kes seletas, et just alles kontoris kõik toimis veel..."