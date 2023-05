Anekdoot: armastus on haigus, mis nõuab voodirežiimi

Intelligentses seltskonnas on jututeemaks võetud armastus.

"Armastus on haigus, mis nõuab voodirežiimi," teeb oma seisukoha teatavaks keegi soliidne daam.

"Mis haigus see on, kui selleks tuleb raisata nii palju energiat?" oponeerib daamile arst. "See on töö!"

"Mis töö see on, kui põhiline agregaat seisab?" võtab sõna insener. "See on mingisugune tobe protsess!"

"Lubage, lubage," sekkub majandusteadlane. "Mis protsess see on, kus sisse pannakse rohkem, kui pärast välja võetakse? See on ebaõnnestunud börsitehing."

"No-noh, mis ebaõnnestunud tehing see on, kui mõlemad pooled sellega rahul on?" avaldab oma arvamuse jurist. "See on puhas kunst!"

"Mis kunstist saab juttu olla, kui kõige olulisem toimub ilma pealtvaatajateta?" pole näitleja eelkõnelejaga nõus. "See on teadus."