“No on ikka ahned inimesed!" kirub kalamees sõbrale. "Me leppisime poistega kokku, et kes esimese kala saab, teeb pooliku; kes teise kala saab, ostab sakusmenti. Vaatan – mõlemal mehel juba kork põhjas, aga mehed ise ei kõssagi. On alles mölakad!!!"