Anekdoot: saar, kus elab hästi palju ahve

Ta pakkus kohalikele, et maksab iga kinnipüütud ja talle toodud ahvi eest 10$.

Siis ühel päeval teatab mees, et läheb nädalaks ära, aga kui kellelgi õnnestub kinni püüda veel mõni ahv, maksab ta selle eest 100$.

Seniks, kui ta ära on, jääb asja eest vastutama tema asetäitja.

Kui mees on läinud, läheb asetäitja kohalike juurde ja pakub, et need ostaksid temalt 45$ tükk kõik ahvid ära.