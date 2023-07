Anekdoot: kas Haapsalu on üks või kaks sõna?

"Andestust, aga kas Haapsalu on üks või kaks sõna?"

"Andke andeks, aga on Haapsalu ikka üks sõna või tuleb seda hääldada nagu kaks sõna?"

"Kuule, sõber, kas see Haapsalu on ikka kirjutades ka üks sõna?"

Unine mees on kaunikesti turris, kui vastab:

"Haapsalu on nii lugedes, kirjutades kui ka hääldades üks sõna! Mart Laar või Spede Pasanen - vot siin on nimi alati kaks erinevat sõna. Aga sõnaühend "mine õige p*rsse"- siin on nii lugedes, kirjutades kui ka hääldades alati kolm sõna!!!"