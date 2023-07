Anekdoot: maja ees kohta ei olnud, kuhu autot parkida

Haiglas on kolm viga saanud patsienti ja hommikul ärgates, nagu ikka, vahetavad muljeid, et kes kuidas haiglasse sattus.

"Ostsin endale uue auto. Maja ees kohta ei olnud, kuhu parkida, pidin naabermaja ette paigutama. Naine iga natukese aja tagant ajas mu üles ja muretses: "Kas on ikka alles?!" Pidin siis iga poole tunni tagant minema vaatama. Ühel korral, kui läksin, kukkus mu ette ülevalt mingi kuramuse külmkapp. Ma sain siis sellise ehmatuse, et nad siin pool ööd panid mind uuesti tööle..."

"Tulen koju ja naine on voodis nii, et on selge, et keegi on tema juures. Otsisin siis kõik kohad läbi - ei kedagi! Vaatasin korra aknast välja ja nägin aluspesu väel vennikest minema jooksmas. Selge - haarasin esimese asja ja viskasin teda - külmkapiga. Ja sain sihukese songa, et vaevu siiani pidasin vastu..."