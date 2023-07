Anekdoot: mis see kollane seal üleval on?

"Isa, mis see kollane seal üleval on?"

"See seal on päike - tõuseb hommikul, valgustab maad ja loojub õhtul."

"Aga mis on see sinine seal üleval?"

"See on taevas - lähemalt vaadates paistab sinine, see kerge õhk kaugemal on juba tume kosmos."