Anekdoot: kohutavalt sügav, kohutavalt pime kaev

Vaatab, maas on raske raudtala. Viskab selle. Ei kuule midagi!

Vaatab ringi, et mida veel visata, kui äkki näeb, et tuleb kits, kiirel sammul, otsejoones kaevu poole.

Jõuab kits kaevuni ja ei vaata ringigi. Hüppab otse kaevu. Mees ei saa asjast aru. Vaatab veel kaevu, et mis kurat see on.