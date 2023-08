Mees on eelseisva lennureisi ees kohutavalt hirmul ja küsib psühhiaatrilt nõu.

Arst soovitab hakata numbreid tagantpoolt ettepoole lugema: 9, 8, 7, 6 jne, see rahustab.

Stjuuardess näeb, et mehega pole kõik korras, ja tunneb huvi, kas too vajab abi, et nõnda väriseb, aga hirmul mees suudab vaid sosinal numbreid lugeda: üheksa, kaheksa, seitse...