Anekdoot: üks idioot, kes töötab iga päev 18 tundi

"Noh, siin on üks sulane, kes on minu juures üle kolme aasta töötanud. Ma maksan talle 100 eurot nädalas pluss prii söök ja elamine. Siis on siin teine sulane, kes on minu juures töötanud poolteist aastat. Talle maksan ma 80 eurot nädalas pluss prii söök ja elamine. Ja viimaseks on siis veel üks idioot, kes töötab iga päev 18 tundi ja teeb ära 90% kogu tööst. Tema saab umbes 10 eurot nädalas, maksab oma toidu ja elamise eest ise ning iga laupäeva õhtul ostan ma talle pudeli viina."