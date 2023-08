Anekdoot: terve nädalavahetuse pummeldasime

Postiljon märkab oma ringil, et ühe maja ees on kõva läbu olnud, tühjad pudelid laiali jne.

"Hei, Pets! Tundub, et kõva pidu oli teil siin?"

"Oh jah, kogu tänava naabrid olid koos, terve nädalavahetuse pummeldasime...! Mingiks hetkeks olime juba nii täis, et hakkasime mängima mängu "Kes ma olen?""

"Kuidas see käib?"

"No mehed tulevad ükshaaval vannitoast naiste juurde tuppa, seljas lina, kust ainult see va meheau välja paistab... No ja siis naised peavad arvama, kellega tegu..."