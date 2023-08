Anekdoot: mu naisel on kuu aega üle läinud

Naine ütleb koju saabunud mehele:

"Kallis, mul on uudiseid! Mul on kuu aega "üle läinud", tundub, et me saame lapse! Hankisin täna testi, aga kuni asi veel kindel pole, ärme räägi sellest kellelegi!"

Järgmisel päeval tuleb elektrifirmast ametnik, kuna arve on maksmata.

"Kas teie olete proua Mets? Kas te teate, et teil on kuu aega üle läinud?"

"Kuidas te teate...!?" kogeleb noor naine ehmunult.

"No see on meil failides kirjas!"

"Hea küll, las ma arutan abikaasaga seda..."

Õhtul räägibki naine mehele ametniku visiidist. Mees, vihane nagu pull, tormab järgmisel hommikul elektrifirmasse.

"Mis teil siin toimub!? Miks teil on "failides kirjas," et mu naisel on kuu aega üle läinud??? Mis see teie asi on???" karjub mees.

"Palun rahunege, see pole suur asi. Te lihtsalt peate maksma meile!"

"Maksma!? Ja kui ma keeldun?"

"Siis me oleme sunnitud teil kinni keerama..."

"Mis mu naine siis teeb?!"