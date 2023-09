"Ah, et mis on!? Puhas alandus! Mina pakun talle ainult parimat, aga tema... Algul karjub mu peale, siis õgib end täis, röhitseb... Pärast seda aga tõmbub endasse, vedeleb niisama, jõllitab tuimalt ühte punkti, minu poole isegi ei vaata! Vahel ma juba mõtlen, et miks ma seda kõike üldse talun... "