Kaupmees hakkas just üht poodi tulnud koera välja ajama, kui märkas tal suus rahatähte ja kirja: "Kilo kaelakarbonaadi, palun!"

Annabki koerale nõutud kauba ja võtab raha. Koer lahkub. See kõik tundub kaupmehele nii müstiline, et ta järgneb koerale, et näha, mis edasi saab.