Juku karjub õues akna all: "Malle! Malle!"

"Mida sa jälle tahad?" küsib Malle ema. "Malle õpib, miks sul teda vaja on?"

"Mul on teda vaja kui naist!"

"Hulluks oled läinud või?! Mis jutt see on? Tee, et sa kaod!!!"