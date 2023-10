"Läksin eile tuttava tüdruku juurde," pihib Robert sõbrale. "Tüdruk ütles, et ta käib enne duši all ära, aga niipea, kui ta vannituppa oli kadunud, tuli ootamatult koju ta ema! Ja too hakkas otsekohe mind üle kuulama, millised on mu kavatsused tema tütre suhtes..."