"Mina pole süüdi! Ootasin järjekorras, hunt oli sees. Äkitselt avastas hunt, et paber on otsas, haaras mind kõrvupidi pihku, pühkis minuga tagumikku ning viskas siis aknast välja," vabandab jänes ennast välja. Lõvi otsustab andeks anda, kuid hoiatab, et selliseid asju enam ei juhtuks.