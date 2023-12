Anekdoot: silm puha sinine?!

„Ära räägi, täna veab juba varahommikust saadik viltu! Nagu majast välja sain, nii märkasin, et mul on püksiauk lahti ja kõik nööbid kadunud. Tagasi koju minna ei tahtnud – see on halb enne. Kõrvalmaja hoovis nägin naabrinaist ja palusin temalt abi. Tema kutsus mu sisse, otsis nõela, niidi ja nööbid, lasi minu ette põlvili ning õmbles nööbid kiiresti ette. Näe, vaata!"