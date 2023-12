Enamik külastajaid näevad juba rahulikult kolmandat unenägu, saal on praktliliselt tühi, vaid baarmen poleerib klaasistunud pilgul leti ääres klaase ja kaks viimast külastajat unelevad aknaaluse laua ääres. Tundub, et neilgi on jutt ammu lõppenud.