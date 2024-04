"Esmaspäeval ei suju õieti miski ja töö ei lähe. Teisipäeval on hommik suht vaikne, aga pärast lõunat hakkab juba kiireks minema. Kolmapäeval on käed-jalad tööd täis, nii et paluks hommikul kohal olla. Neljapäeva hommikul tööd veel on, aga õhtupoole on juba vaikne. Ja, et reedel ootab ees nädalavahetus, pole enam mingit töötegemist. Kas küsimusi on?"