Anekdoot: teate, mul kadus kass ära!

"Vabandage, proua, aga meil on siin väga palju tööd. Kassid ei kuulu meie kompetentsi."

"Kardan, et te ei saanud minust aru. Tegemist on väga haruldase kassiga, ta on väga tark, peaaegu nagu inimene. Tõenäoliselt hakkab ta varsti isegi rääkima!"