Anekdoot: kas mu maalid on tõepoolest nii realistlikud?

"Teate, härra kolleeg, kord tahtsin ma näha, kas mu maalid on tõepoolest nii realistlikud, nagu kinnitavad mõned kriitikud, ja maalisin elutoa seinale ämblikuvõrgu. Ja kas teate - minu uus toatüdruk nägi kaks tundi vaeva, et seda seinalt ära pühkida, enne kui aru sai, et tegemist on pildiga."