Anekdoot: kas te olete millegi suhtes allergiline?

"See annab teile 5 lisapunkti kandideerimisel," ütles küsitleja.

"Kas teil on mõni puue?"

"Ok, olete saanud piisavalt punkte, võtan teid tööle. Meie tavapärane tööaeg on 8.00 - 16.00. Teie võite alustada homme kella kümnest!"

"Sest see on riigiasutus," vastas töölevõtja. "Kaks esimest tundi me joome kohvi ja sügame mune, seega pole teil erilist mõtet varem tulla..."