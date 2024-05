Anekdoot: issi, mul on koll kapis!

Mees tuleb komandeeringust. Uks ei avane, sest võti on seespool ees.

"Ah, sina oled! Oh, kui hea! Mine kutsus arst, mul on 40 kraadi palavikku!"

"Isa, isa, ära mine! Mul on koll kapis!"

"Ära kuula lapse juttu!" palub naine. "Mul on niigi halb olla! Mine kutsu arst!"

"Issi, ära mine! Mul on koll kapis!"

"No ma vaatan, mis koll see on!" teatab mees.