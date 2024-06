Anekdoot: sa oled edukas mees!

Sul on firma, oma firma.

Pappi on nagu muda, krediitkaardid ei mahu enam rahakoti vahele ära. Ja su rahakott on

Sul on auto. Su auto on viimase peal. Forsitud Ferrari.

Sul on ülikond, Armani ülikond. Viimane mudel, keha järgi tehtud. Kodus on veel selliseid mitu tükki.

Sul on maja, oma villa mere ääres. Majas on 5 puhast tõukoera.

Sul on kena naine, kõik mehed vaatavad, suud vesised.

Sa oled tugev. Kõigile tüüpidele, kes norima on tulnud, oled pasunasse andud. Jõusaalis oled üle küla kutt. Karates on ka must vöö.