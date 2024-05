Anekdoot: abielumehe punktitabel

Abielumehe punktitabel (märkus: "0" tähendab, et seda võis sinust ette aimata):

= Lähed kontrollima öösel mingit kahtlast häält, selgub, et ei olnud midagi: 0

= Lähed kontrollima öösel mingit kahtlast häält, selgub, et oligi midagi: +5

= Selgub, et see oli naise isa: -10

= Jääd tema kõrvale mõneks ajaks, kuid siis lahkud, et rääkida juttu ühe tibiga: -2

= Tibi nimi on Maria: -4

= Maria on tantsijatar: -6

= Marial on silikoonrinnad: -8

C) Laupäev

= Tegelikult need ei olegi sinu aluspüksid: -15

= Sa viid ta välja õhtustama ning see ei olegi spordipubi: +1

= Olgu, see on siiski spordipubi: -2

= Sa teed talle kingituse, see on väike tarbeese (konservikarbi avaja või muu selline): -10

= Sa teed talle kingituse, see ei olegi väike tarbeese: +1

= Sa teed talle kingituse, see ei olegi šokolaad: +2

= See, mille sa ostsid, on kaks numbrit väiksem: -50

= Sa kuulad teda vähemalt 30 minutit ning sa ei vaata samal ajal telekat ega loe ajalehte, kuid see on sellest, et sa oled magama jäänud: -10