Anekdoot: filosoofilised mõtted tervisespordist

1. Minu vanaema hakkas kõndima 5 km päevas, kui ta sai 60 aastat vanaks. Praeguseks on ta 97 ja meil pole õrna aimu, kus ta võiks olla.

2. Ainukene põhjus, mis võiks mind jooksma ajada, on see, et kuulda veelkord elus oma kiirenenud hingamist.