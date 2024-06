"Teie mees kaebab, et seksimise ajal käivad tal vaheldumisi külmad ja kuumad hood peal. Vahel on tal täiesti külmavärinad, teinekord jälle on palav ja ajab higistama," räägib arst.

"No see on sellest, doktor, et me seksime kaks korda aastas - üks kord talvel ja teine kord suvel..."