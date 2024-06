Anekdoot: ma pean sulle ütlema, et ma tahan lahutust

"Kallis, me oleme abielus juba 15 aastat, aga nüüd ma pean sulle ütlema, et ma tahan lahutust."

Naine jätkab: "Ma ei tahaks, et sa püüaksid mind ümber veenda, asi on juba otsustatud. Ma olen maganud sinu parima sõbraga ning ta on palju parem armuke kui sina."