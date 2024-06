Anekdoot: üks pidulistest isegi tantsib laua peal

Rahvasaadik astub autojuhi juurde, kes on ka pidulauda palutud, ja pärib, mis siin toimub. Autojuht vastab, et ega tema ka täpselt tea. Kui ta tuppa astus ja teatas, et ta on Riigikogu fraktsiooni esimehe autojuht ja tegi kogemata avarii ning nüüd on see siga surnud, siis läinud kõva pidu lahti…