Anekdoot: mees tuleb koju, sööb, loeb, vaatab telekat ja läheb magama

Mees kobistab trepi peal. Naine läheb mehele esikusse vastu. Mees tuleb tuppa. Naine mõtleb: no nüüd ütleb. Aga ei midagi. Mees läheb sööma, loeb ja tuleb tuppa telekat vaatama. Naise närvid on pingul, mõtleb: no nüüd küll märkab. Aga mees läheb sõnagi lausumata magamistuppa, võtab ennast riidest lahti, istub voodi servale, et sokke jalast ära võtta. Naise närvid ei pea enam vastu ja ta küsib: