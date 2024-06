Anekdoot: sul on ju täna pulma-aastapäev?

"Lugu järgmine: hommikukohvi ajal sidus naine mul silmad kinni ja ütles, et oota mõned minutid, mul on sinu jaoks üllatus. Natukese aja pärast sidus ta mu silmad lahti ja mida ma nägin - naisel oli seljas üliseksikas pesu ja ta viis mind magamistuppa, kus olid kümned küünlad romantilist valgust andmas! Naine pani oma käed käeraudadesse ja ütles, et tee nüüd, mida iganes, ma olen kõigega nõus! No ma siis tegingi tema soovi järgi ja tulin kalale..."