Anekdoot: ma suutsin veenda 17 inimest, et nad loobuksid narkootikumide kasutamisest

Kaks noort meest on kohtus narkootikumide omamise eest.

Nädala pärast on noormehed taas kohtus.

Esimene noormees vastab: "Lugupeetud kohtunik, ma suutsin veenda 17 inimest, et nad loobuksid narkootikumide kasutamisest."

Esimene noormees: "Ma tegin joonise, kus oli kaks ringi, suur ja väike. Ma näitasin inimestele, et suur ring on nende aju suurus enne narkootikumide tarvitamist ja väike ring on aju suurus peale narkootikumide tarvitamist."