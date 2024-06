Anekdoot: ma tean su saladust!

Tüdruk: "On väga lihtne võimalus natuke raha teenida."

Tüdruk: "Tuleb minna inimeste juurde ja öelda, et sa tead nende saladust."

Poiss läks isa juurde ja ütles, et ta teab isa saladust.

Isa läks näost valgeks ja ütles: "Näe, võta, siin on 20 eurot, aga ära seda saladust emale räägi!"

Poiss läks ema juurde ja ütles, et teab ema saladust.

Ema läks ähmi täis ja ütles: "Pojake, siin on 25 eurot, aga ma palun sind väga, ära seda saladust isale räägi!"

Poiss nägi, et see meetod töötab väga hästi, ja kui postiljon tuli posti tooma, ütles ta postiljonile, et teab tema saladust.